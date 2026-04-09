Homem é condenado a mais de 20 anos por feminicídio em Volta Redonda

Um homem foi condenado a 20 anos e 6 meses de prisão, em regime fechado, pelo assassinato da própria namorada, Rosely Lima Ferreira, de 29 anos, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (dia 9), exatamente três anos após o crime.

A condenação foi obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e confirmada pela 1ª Vara Criminal do município.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em 9 de abril de 2023. Na ocasião, o acusado levou a vítima já sem vida ao Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado, alegando que ela teria sofrido uma queda acidental. A versão, no entanto, foi descartada após investigações da Polícia Civil.

O laudo de necropsia apontou que a causa da morte foi asfixia por enforcamento, evidenciando que se tratava de um caso de feminicídio.

Testemunhas ouvidas durante as investigações relataram que o relacionamento do casal era conturbado e marcado por episódios de violência. O homem foi preso em flagrante no dia do crime, tendo a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia. Ele permaneceu detido ao longo de todo o processo.

Na sentença, o magistrado destacou a gravidade do crime e o histórico de violência do réu. Segundo ele, a conduta demonstra “personalidade agressiva” e elevado grau de reprovabilidade, o que justificou a fixação da pena acima do mínimo legal.

O juiz também ressaltou o impacto social de crimes dessa natureza, afirmando que casos de violência de gênero exigem “resposta firme do Poder Judiciário para reprovação e prevenção”.

A promotora responsável pelo caso, Raisa Froufe Huais, afirmou que a condenação representa a efetiva aplicação da Justiça e reforça o compromisso das instituições no enfrentamento à violência contra a mulher. A atuação do Ministério Público contou com o apoio do Grupo de Atuação Especializada do Tribunal do Júri (GAEJURI).