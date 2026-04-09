Homem é preso após agredir companheira e sogro em Volta Redonda

Um homem de 24 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (dia 9) após agredir a companheira, de 23 anos, e o pai dela, de 47, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. O caso foi registrado como lesão corporal contra mulher e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início por volta das 13h52, na Rua Cambuquira. A vítima relatou que foi agredida pelo companheiro durante uma discussão envolvendo um cachorro. Ao tentar se defender, ela feriu o agressor na perna com uma faca, momento em que, de acordo com o relato, passou a ser agredida com mais violência.

Na sequência, a mulher correu até a casa do pai, pedindo ajuda. O agressor a seguiu e, ao chegar ao imóvel, continuou as agressões. O pai da vítima tentou intervir, mas também foi atacado e reagiu utilizando uma bengala para se defender.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito deixou o local ao saber que a polícia havia sido acionada, mas foi localizado pouco depois nas proximidades. Ele foi abordado, algemado por risco de fuga e encaminhado à Deam.

A vítima também informou que o homem quebrou uma televisão e o próprio celular durante a confusão, além de levar o telefone do filho dela, que não foi recuperado.

O suspeito foi autuado por lesão corporal, ameaça e injúria. As vítimas foram ouvidas e liberadas.