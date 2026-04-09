Suspeito abandona mochila com drogas ao fugir da polícia em Volta Redonda

Um homem de 26 anos é apontado como suspeito de tráfico de drogas após abandonar uma mochila com entorpecentes durante fuga da Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (dia 9), no bairro Caieiras, em Volta Redonda.

De acordo com o 28º BPM, a equipe realizava patrulhamento de rotina pela Rua Gutemberg quando o suspeito, ao perceber a aproximação das motos-patrulha, fugiu a pé, deixando para trás uma mochila preta. Dentro dela, os policiais encontraram 269 papelotes de maconha, totalizando cerca de 850 gramas, além de R$ 5 em dinheiro e uma carteira com documentos.

Apesar das buscas realizadas na região, o homem não foi localizado. No entanto, ele foi identificado por meio dos documentos encontrados no local. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e será investigado. A droga passará por perícia.

Foto: Divulgação/Polícia Militar