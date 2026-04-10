Homem é morto a tiros no bairro Roselândia, em Barra Mansa



Um homem de 27 anos, identificado como Mateus Antonio da Silva, foi morto a tiros no fim da tarde desta sexta-feira (dia 10), no bairro Roselândia, em Barra Mansa. O crime é tratado como homicídio doloso.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 17h para uma ocorrência na Rua Niterói. Ao chegarem ao local, os agentes constataram a morte da vítima.

Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime. A área foi isolada para a realização da perícia, e o caso será investigado pela 90ª Delegacia de Polícia.

