Polícia Militar apreende mais de 500 pinos de cocaína em casa abandonada em Barra Mansa

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e materiais utilizados no tráfico na noite de sexta-feira (dia 10), no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. O material foi encontrado em uma casa abandonada na Rua Maurício Adriano.

De acordo com informações do 28º BPM, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando recebeu denúncia sobre a existência de material ilícito escondido no imóvel. Durante as buscas, os policiais localizaram 506 pinos de cocaína, totalizando aproximadamente 800 gramas da droga.

Além do entorpecente, foram apreendidos uma balança de precisão, dois carregadores de pistola calibre 9mm, uma faca, duas tesouras e um liquidificador, possivelmente utilizado no preparo da droga para venda.

Todo o material foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Nenhum suspeito foi encontrado no local.

Foto: Divulgação