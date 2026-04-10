Homem é preso por agredir e ameaçar ex-companheira no Santo Agostinho

Um homem de 39 anos foi preso nesta sexta-feira (dia 10) suspeito de agredir e ameaçar de morte a ex-companheira, de 48 anos, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O caso foi registrado como violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que foi até a casa do ex-companheiro para deixar os dois filhos do casal para passar o fim de semana, quando os dois iniciaram uma discussão motivada por ciúmes. Durante o desentendimento, o homem teria proferido xingamentos, empurrado a mulher, segurado seus braços e feito ameaças de morte.

Ainda de acordo com o relato, o suspeito também quebrou o celular da vítima ao arremessá-lo no chão e se recusou a devolver um dos filhos. Diante da situação, a mulher acionou a polícia e solicitou ajuda para reaver a criança.

Os agentes foram até a residência do suspeito, que negou as acusações. As partes foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, onde o caso foi analisado.

Após apreciação da autoridade policial, o homem foi autuado por ameaça, injúria, dano e vias de fato, permanecendo preso.