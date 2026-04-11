Ação integrada recupera carro furtado, prende dois indivíduos e apreende fuzil após perseguição em Resende

Uma ação conjunta entre forças de segurança resultou na recuperação de um veículo furtado, na apreensão de um fuzil e na prisão de dois homens, na noite da sexta-feira (dia 10), em Resende.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência teve início por volta das 18h50, após a equipe receber informações da Guarda Civil Municipal sobre um Chevrolet Spin branco, com placas de Barra Mansa, que havia sido furtado e estaria trafegando na altura do km 310 da Rodovia Presidente Dutra, em direção ao município.

Os agentes montaram um cerco próximo ao túnel da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade. A perseguição seguiu pela cidade e, ao acessar a Avenida Beira Rio, no bairro Nova Liberdade, os ocupantes do veículo chegaram a lançar pela janela objetos semelhantes a uma arma longa e carregadores.

Ainda segundo a PRF, devido ao risco à segurança de pedestres e outros motoristas, foi efetuado um disparo controlado contra um dos pneus do veículo, na tentativa de interromper a fuga. Mesmo com o pneu danificado, o condutor continuou em alta velocidade até perder o controle do carro e colidir contra um poste, na Avenida Riachuelo.

Os dois ocupantes foram detidos no local. Eles têm 19 e 35 anos. Com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, os agentes retornaram ao ponto onde os objetos haviam sido descartados e localizaram um fuzil calibre 5.56, além de dez carregadores e 263 munições do mesmo calibre.

Após consulta aos sistemas, foi confirmado que o veículo havia sido furtado no dia 9 de fevereiro deste ano, com registro na 89ª Delegacia de Polícia de Resende.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado e seguem à disposição da Justiça.

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