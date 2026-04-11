Caminhonete é destruída por incêndio na Dutra, em Itatiaia



Uma caminhonete foi completamente destruída por um incêndio na manhã deste sábado (dia 11), na altura do km 323 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. Apesar da gravidade do caso, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o chamado foi recebido por volta das 11h pela equipe da 7ª Delegacia. No local, os agentes constataram que o veículo, uma GM/S10, foi totalmente consumido pelas chamas no retorno de Itatiaia.

O fogo foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros. Os ocupantes conseguiram sair do veículo a tempo e não sofreram ferimentos.

Ainda segundo a PRF, não houve congestionamento na pista principal da Dutra, já que o incêndio ocorreu no retorno, que precisou ser totalmente interditado durante o combate às chamas.

As causas do incêndio não foram informadas