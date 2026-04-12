Empresário é preso em flagrante por extorsão, ameaças de morte e exploração de jovem submetido a trabalho forçado em Barra Mansa

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por extorsão na tarde de sábado (dia 11), após uma operação da Polícia Civil em Barra Mansa. A ação foi desencadeada após denúncia de que um jovem vinha sendo ameaçado de morte, submetido a cobranças ilegais e obrigado a trabalhar sob coação.

De acordo com a investigação da 90ª DP, a vítima contraiu um empréstimo de R$ 600 em outubro do ano passado. Mesmo após quitar valores superiores ao combinado, incluindo pagamentos que ultrapassaram R$ 9 mil, passou a sofrer cobranças abusivas. A dívida teria sido inflada de forma irregular, chegando a R$ 19 mil, segundo exigência feita pelo suspeito.

Além da cobrança ilegal, o jovem foi forçado a trabalhar como vigilante em uma empresa às margens da Rodovia Presidente Dutra, permanecendo em jornadas de até 48 horas ininterruptas e recebendo apenas R$ 200. Ele relatou ainda ameaças constantes contra si e familiares, inclusive contra a própria mãe.

Durante as diligências, os policiais localizaram a vítima no local de trabalho em estado emocional abalado e a retiraram em segurança. Posteriormente, o suspeito marcou um encontro com o jovem em um posto de combustíveis no bairro Conforto, em Volta Redonda, onde exigiria o pagamento integral da suposta dívida. No local, ele foi preso em flagrante, sem oferecer resistência.

Na casa do acusado, os agentes apreenderam uma televisão de 50 polegadas retirada da residência da vítima como forma de pagamento forçado, além de notas promissórias que indicam possível prática de agiotagem. O aparelho foi devolvido.

As investigações continuam e já identificaram outros dois possíveis envolvidos no esquema. A Polícia Civil apura a extensão da prática criminosa na região.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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