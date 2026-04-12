Polícia Militar apreende drogas após suspeitos fugirem em Barra Mansa

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas na tarde deste domingo (dia 12), no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. Durante patrulhamento, agentes avistaram dois suspeitos que fugiram ao perceber a aproximação da viatura, em uma área já conhecida pelo tráfico de entorpecentes. Após buscas na região, os policiais localizaram o material dentro de um imóvel, com autorização de moradores.

Ao todo, foram apreendidas 114 pedras de crack, sete pinos de cocaína e 20 tiras de maconha, além de um rádio transmissor e R$ 55 em dinheiro. Nenhum suspeito foi preso durante a ação. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, onde o material ficou apreendido.

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