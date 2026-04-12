Homem é detido após agredir companheira no bairro Vila Rica, em VR



Uma mulher de 35 anos foi vítima de agressão física na madrugada deste sábado (dia 11), no bairro Vila Rica, em Volta Redonda. O companheiro dela, de 34 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica e permanece à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 4h30 para verificar uma ocorrência de lesão corporal contra a mulher em uma residência na Rua Bento Delgado Duque. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados de que o suspeito havia acabado de deixar a casa.

Com base nas características repassadas, os policiais realizaram buscas na região e localizaram o homem. Segundo a PM, ele resistiu à abordagem e precisou ser contido.

A vítima relatou que o companheiro chegou em casa embriagado e iniciou as agressões, que só foram interrompidas após a intervenção dos filhos do casal.

As partes foram levadas para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e, em seguida, ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito. Após análise da autoridade policial, o homem foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica e permaneceu preso.

