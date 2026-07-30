Colisão entre carro e moto deixa ao menos um ferido em Barra Mansa

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (dia 30), na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. Pelo menos uma pessoa ficou ferida.

De acordo com as primeiras informações, o acidente envolveu um automóvel modelo Ford New Fiesta Hatch e uma motocicleta. Equipes de resgate prestaram atendimento à vítima ainda no local e, em seguida, realizaram o encaminhamento para uma unidade de saúde.

As imagens do acidente mostram que o carro sofreu danos significativos na lateral, evidenciando a força do impacto da batida.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.

Foto: Reprodução/Redes Sociais