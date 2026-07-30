Legado de Gothardo Firmino Netto é celebrado com reinauguração de unidade de saúde em Volta Redonda

Moradores da região do bairro Volta Grande receberam na terça-feira (dia 28) a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Gothardo Firmino Netto totalmente reformada. O prefeito Antonio Francisco Neto e secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, compareceram à cerimônia de reinauguração do espaço que passou por melhorias na infraestrutura, recebeu climatização e adequações de acessibilidade para garantir mais conforto para os usuários e profissionais que atuam na unidade. O investimento foi de R$ 1.901.666,14, sendo R$ 897 mil desse valor oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Hélio Lopes.

“Gothardo fez muito pela Saúde de Volta Redonda quando prefeito; Paulo Netto é meu parceiro de governo e responsável por um dos projetos mais importantes, que é a ampliação das unidades do ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Volta Redonda; Mário Vitor presidiu a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município. Isso só para citar algumas ações que provam que Seu Gothardo Firmino Netto criou uma família que ama muito Volta Redonda”.

Quanto a importância da nova unidade, totalmente modernizada, Neto afirmou que a obra faz parte de um conjunto de investimentos realizados para fortalecer a rede municipal de saúde. “Somente aqui na região do Santo Agostinho e Volta Grande, entregamos, há cerca de um ano, a UPA totalmente reformada; temos a Academia da Saúde, que funciona a pleno vapor; e estamos reconstruindo a Unidade Básica de Saúde da Família Santo Agostinho; e a região ainda vai ganhar um polo de atendimento de fisioterapia, que vai funcionar onde está hoje o atendimento da UBSF Santo Agostinho”, contou o prefeito.

O ex-prefeito Gothardo Lopes Netto, filho de Gothardo Firmino Netto, que dá nome à unidade, lembrou que a inauguração da UBSF Volta Grande, durante seu mandato como prefeito de Volta Redonda, fez parte da transformação da Saúde no município, iniciada nos dois primeiros mandatos do prefeito Neto. “Hoje, ele está no sexto mandato e segue investindo para melhorar o acesso à saúde para a população”, disse Gothardo, em nome dos irmãos Mário Vítor e Paulo Netto e dos sobrinhos que estavam na reinauguração.

A secretária de Saúde, Márcia Cury, agradeceu a presença dos familiares do homenageado e lembrou da simplicidade e da educação de Gothardo Firmino Netto que era muito respeitado. “O Seu Gothardo ajudou a construir Volta Redonda e merece seu nome eternizado nessa unidade de saúde. A Atenção Primária é a base da saúde. É onde promovemos a prevenção. Obrigada ao prefeito Neto por todo investimento na rede municipal”, falou Márcia Cury.

Reforma geral da unidade

A obra da UBSF Volta Grande incluiu revisão geral do telhado; substituição de todos os revestimentos cerâmicos; novas louças, metais, bancadas de granito e de aço inox; novo forro de gesso; substituição das janelas, portas e grades; novas instalações elétricas, hidráulicas e de rede de gases medicinais; pintura interna e externa com impermeabilização das paredes; adequações de acessibilidade; instalação de equipamentos de proteção contra incêndio e pânico, além de aparelhos de ar condicionado split em toda a unidade.

O espaço conta com dez consultórios, sala de coleta de material para exames, sala de atividades coletivas, sala de medicação, sala de acolhimento, sala de vacina, sanitários acessíveis, sala de curativos e toda área de apoio necessária para funcionários.

Aproximadamente 6,7 mil famílias assistidas

A Unidade Básica e Saúde da Família Volta Grande é referência para aproximadamente 6,7 mil famílias, uma população de cerca de 22 mil pessoas, moradoras de nove bairros da região – Volta Grande I, II, III e IV, Parque das Ilhas, Ilha Parque, Jardim das Américas, Parque São Jorge e Vila Harmonia.

O quadro de profissionais é composto pela gerência da unidade (enfermeira), médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde (ACS), recepcionista, administrativo e auxiliar de serviços gerais, somando 39 funcionários.

A UBSF Volta Grande Gothardo Firmino Netto, fica na Rua Sargento Paulo Moreira, nº 200, no bairro Volta Grande III. A unidade integra o Distrito Sanitário IV, que engloba outras 12 unidades de saúde.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) oferecem atendimento médico básico, vacinação e entrega de remédios. Elas são a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Principais serviços

As Unidades de Saúde da Família ofertam consultas médicas e de enfermagem; acompanhamento de gestantes, puérperas, crianças, adultos e idosos; vacinação; pré-natal e planejamento familiar; controle de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes; curativos, administração de medicamentos e outros procedimentos; coleta de exames e solicitação de exames laboratoriais; visitas domiciliares; ações de promoção da saúde e prevenção de doenças; e educação em saúde e acompanhamento da comunidade.

Os usuários da unidade ainda têm os serviços da equipe eMulti que conta com psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, fonoaudiólogo, educador físico e farmacêutico.

Foto: Adriana Cópio – Secom/PMVR.