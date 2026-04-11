Douglas Ruas reforça agenda de desenvolvimento na 1ª Expo Agulhas Negras

O pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, deputado Douglas Ruas participou da 1ª Expo Agulhas Negras e destacou seu compromisso com o desenvolvimento econômico do Médio Paraíba, defendendo mais apoio ao empreendedorismo, geração de empregos e atração de investimentos.

Durante a visita, Ruas conversou com empresários, percorreu estandes e reforçou a importância de integrar o setor produtivo com políticas públicas eficientes. “O Médio Paraíba tem potencial e precisa de liderança que transforme isso em oportunidades reais para a população do interior ”, afirmou.

A feira, que reúne setores como indústria, comércio, serviços, agronegócio e gastronomia, foi apontada pelo pré-candidato como exemplo de ambiente estratégico para impulsionar negócios e inovação na região.

A participação de Douglas Ruas no evento reforça sua atuação junto ao setor produtivo e sua defesa por um novo ciclo de crescimento econômico para o interior do estado.