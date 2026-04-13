PRF flagra motorista sem habilitação e apreende aves silvestres em ônibus após engavetamento na Dutra

Um engavetamento envolvendo cinco veículos na Rodovia Presidente Dutra terminou com duas ocorrências criminais registradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desse domingo (dia 12), em Piraí. O acidente aconteceu por volta das 16h30, na altura do km 236, no sentido Rio de Janeiro. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Durante o atendimento da ocorrência, agentes da equipe DELTA, da Unidade Operacional (UOP) Caiçara, identificaram irregularidades em um dos veículos envolvidos, um ônibus fretado que fazia o trajeto do Maranhão ao Rio de Janeiro. Segundo a PRF, o condutor do coletivo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), configurando crime de trânsito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda durante a fiscalização no interior do ônibus, os policiais encontraram, na parte traseira do veículo, uma bolsa contendo duas gaiolas com aves silvestres da espécie Saltador similis, conhecida como trinca-ferro. Um dos passageiros se apresentou como responsável pelos animais, mas não possuía qualquer autorização legal para o transporte. Ele afirmou que levava as aves do Maranhão para o Rio de Janeiro a pedido de um amigo.

A situação caracteriza crime ambiental, conforme o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que proíbe a captura, transporte ou manutenção de animais silvestres sem autorização dos órgãos competentes.

Diante dos fatos, o motorista e o passageiro foram detidos. Como os crimes são considerados de menor potencial ofensivo, com penas inferiores a dois anos, a própria PRF lavrou Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) para ambos. Eles foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) quando convocados.

As aves foram apreendidas e encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, onde passarão por avaliação.