Tentativa de homicídio: homem é baleado quatro vezes em posto de combustíveis na Dutra, em Barra Mansa

Um homem de 34 anos foi baleado na noite de domingo (dia 12) em uma tentativa de homicídio às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O crime aconteceu por volta das 22h15, em frente à Churrascaria Panela de Ferro, e mobilizou equipes do 28º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que estava dentro do próprio veículo no posto Flumidisel quando um Kia Cerato prata, com quatro ocupantes, se aproximou. Segundo o relato, os suspeitos que estavam no banco traseiro efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o carro.

Ainda segundo a vítima, o ataque teria sido ordenado por um suposto chefe do tráfico de drogas do bairro Vila Ursulino. Mesmo ferido, o homem conseguiu dirigir até a Santa Casa de Barra Mansa, onde foi socorrido e encaminhado ao centro cirúrgico. Ele foi atingido por quatro disparos.

Durante as buscas, policiais do DPO Santa Clara localizaram o veículo utilizado no crime na Rua Dois, na Vila Principal. O automóvel apresentava placas diferentes na parte dianteira e traseira, levantando suspeita de adulteração. No interior do carro, foram encontradas diversas cápsulas deflagradas.

Os dois veículos – o da vítima e o usado pelos suspeitos – passaram por perícia e foram levados para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.